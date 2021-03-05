لقاء ثأري لأهلي جدة بمواجهة ضمك

الرياض: عيسى الحكمي

يسدل الستار السبت على مواجهات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين بمباراة واحدة تجمع أهلي جدة بضيفه ضمك على ملعب الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. تجتمع في المباراة جميع أجزاء الأهمية، فالأهلي الذي فقد المركز الثالث بعد خسارتين متواليتين على يد الشباب والفيصلي يسعى لاستعادة الانتصارات ومصالحة جماهيره، بالإضافة إلى الثأر من خسارته ذهاباً أمام «مارد الجنوب» 3-4 بعد أن كان في المقدمة بثلاثية نظيفة. ويحتل ضمك المركز قبل الأخير برصيد 17 ولا يزال يحاول إحياء حظوظه بالخروج من دائرة الهبوط التي تحيط به وبفريق العين أكثر من أي طرف آخر. وكان آخر ظهور للفريقين شهد خسارة الأهلي من الفيصلي 1-2 وبنفس النتيجة خسر ضمك مباراته أمام الشباب. على صعيد آخر، أوضحت وزارة الرياضة على لسان الدكتور رجاء الله السلمي وكيل الوزارة لشؤون الإعلام أنها لم تتدخل في القرارات الإدارية الصادرة عن نادي النصر. وكان الدكتور صفوان السويكت رئيس نادي النصر أصدر قراراً بقبول استقالة عبدالله الدخيل المدير التنفيذي وتعيين أحمد الغامدي رئيساً تنفيذياً مكلفاً،كما استحدث إدارة للتسويق وعين نواف النهاري مديراً لها بجانب تشكيل لجنة تنفيذية ولجنة للتسويق والاستثمار وأعلن الرفع بطلب ضم أعضاء جدد إلى مجلس إدارته. وبخصوص الاستحقاقات المجدولة على نادي النصر المتعلقة باللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا أوضح السلمي أن وزارة الرياضة تعاملت مع قضيتين من الاستحقاقات المجدولة للاعب وناديه فنربخشة التركي ولا يزال هناك قضية ثالثة سيتم التعامل معها في حين لن تتدخل الوزارة في رواتب ومستحقات اللاعب الإضافية كونها بين اللاعب ونادي النصر. وأحدثت قرارات رئيس النصر حالة ارتباك في النادي العاصمي، ما يوحي بوجود أزمة، حيث غرد العضو الذهبي عبدالعزيز بغلف معلناً أنه بدأ التواصل مع الأعضاء الداعمين من أجل عقد جمعية عمومية غير عادية. هذا وبدأت الأندية السعودية ترتيب أوراقها من أجل الحصول على الكفاءة المالية من أجل الاستفادة من فترة الانتدابات الصيفية، وسيكون 30 إبريل/نيسان المقبل موعداً أخير لتتخلص الأندية من جميع الالتزامات المتأخرة كشرط للحصول على الشهادة التي سبق ومنحت في يناير/كانون الثاني الماضي لأحد عشر نادياً وتم استبعاد أندية النصر والاتحاد والاتفاق والوحدة والباطن لوجود التزامات أعلى من الإيرادات.