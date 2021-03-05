شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: أدعو الله أن تحقق زيارة البابا فرنسيس ثمراتها على طريق الأخوّة الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمّن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق.

وقال فضيلته: «زيارة أخي البابا فرنسيس التاريخية والشجاعة للعراق العزيز تحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي. أدعو الله له بالتوفيق، وأن تحقق هذه الرحلة الثمرات المأمولة على طريق الأخوّة الإنسانية».

وأقلعت طائرة تابعة لشركة إيطالية تقل البابا ومرافقيه وطاقماً أمنياً ونحو 75 صحفياً من مطار ليوناردو دافنشي في روما، متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد في رحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة.

ونشر العراق آلافاً إضافية من أفراد قوات الأمن؛ لحماية البابا فرنسيس خلال الزيارة التي تستغرق أربعة أيام، وتأتي بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل أثارت المخاوف على سلامته.

وسيزور البابا (84 عاماً) أربع مدن منها الموصل ومدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم. وقبل مغادرته الفاتيكان اجتمع البابا مع 12 لاجئاً من العراق يعيشون في إيطاليا. وهذه هي الرحلة رقم 33 للبابا إلى خارج إيطاليا، ومن المقرر أن يعود إلى روما صباح يوم الاثنين.