شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-3-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، عقب تراجع بقيمة 3 جنيهات مساء أمس في ظل هبوط الأسعار العالمية للذهب دون 1700 دولار للأونصة لتسجل 1696 دولار عند صياغة هذا التقرير.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر هبوط إلي 752 جنيها للجرام في التداولات اليوم، متأثرا بتراجع اونصة الذهب إلي مستويات هي الادني للذهب منذ منتصف 2020.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 859 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام

عيار 18 يسجل 644 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6016 جنيها

وكشف شريف زكى، عضو شعبة الذهب، عن طرح أشكال جديدة بأوزان خفيفة تناسب قدرات المستهلكين المالية، وذلك بعد فترة من تراجع واضح في المبيعات جراء تفشي فيروس كورونا، وكذلك استعدادا لاحتفالات عيد الأم.

وأضاف شريف زكى لـ"الخليج 365"، أن عيار 21 لا يزال متصدرا من حيث المبيعات، ومحافظات الصعيد في المقدمة من حيث الشراء، بسبب العادات الخاصة بشراء الشبكة بأوزان كبيرة، لافتا إلى أن بعض العائلات لا تزال تشترى الذهب بأوزان كبيرة لكن في القاهرة الكبرى لايزال عيار 18 يشهد طلب أكبر.

وأوضح "زكى"، أن طرح أشكال ذهبية بأوزان خفيفة مثل جرام ونصف إلى 2 جرام حرك سوق الذهب بشكل ملحوظ حاليا، لافتا إلى أن سوق الصاغة يعول على احتفالات عيد الأم لتحريك المبيعات.