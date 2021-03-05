شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.44% خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 11333.86 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.34% ليغلق عند مستوى 2185.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.59% مغلقًا عند مستوى 3198.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضاً بنحو 2.5% مغلقًا عند مستوى 13905.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1403.63 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 19.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 689.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسي من 396.6 مليار جنيه إلى 385.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 123.6 مليار جنيه إلى 117.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 520.2 مليار جنيه إلى 503 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.3%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.346 مليار ورقة منفذة على 239 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 18.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.661 مليار ورقة منفذة على 256 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 30.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 41.1 مليون ورقة منفذة على 2279 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 42.62% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.38%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3 مليارات جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 78.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.3 مليار جنيه، بحجم تداول 1.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 106.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.3 مليار جنيه بحجم تداول 3.03 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 185 ألف عملية.