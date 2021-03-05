الاقتصاد

أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة .. تتراوح ما بين 110-140 جنيها للكيلو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة .. تتراوح ما بين 110-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 5-3-2021 ، داخل محلات الجزارة والهايبر ماركت، وسجلت أسعار اللحوم الكندوز ما بين 120 - 140 جنيها  للكيلو، وسعر اللحم المفروم العادى يتراوح ما بين 110-125 جنيها الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى ما بين 110-140 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو، وأسعار الكوارع الواحدة تتراوح ما بين 80-120جنيها، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها، واللحم الجملى ما بين 90-100 جنيها للكيلو.

 

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن تقريره لرصد أسعار السلع الغذائية حيث رصد التقرير ارتفاع أسعار كيلو اللحم الكندوز (بلدى / طازج) بنحو 4 % مسجلا 130 جنيه مقابل 125 جنيها فى فبراير 2020، كما ارتفع سعر كيلو لحم الضأن (بلدي/طازج) بنحو 12% مسجلا 140 جنيه مقابل 125 جنيها، وزاد سعر كيلو كبده وقلوب وكلاوى (بلدي/طازج) بنحو 3.8% مسجلا 135 جنيها مقابل 130 جنيها، كما زاد سعر كيلو اللحم البقرى البرازيلى (المجمد) بنحو 14.8% ليسجل 77.50 جنيه مقابل 67.50 جنيه، واستقرت أسعار كل من كيلو اللحم الجملى الطازج عند 110 جنيهات، وكيلو اللحم الجاموسي(البلدي/الطازج) عند 100 جنيه، فيما تراجع سعر كيلو اللحم البقرى السودانى (الطازج) بنحو 4.8 % مسجلا 100 جنيه مقابل 105 جنيهات.
الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا