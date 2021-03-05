شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة .. تتراوح ما بين 110-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 5-3-2021 ، داخل محلات الجزارة والهايبر ماركت، وسجلت أسعار اللحوم الكندوز ما بين 120 - 140 جنيها للكيلو، وسعر اللحم المفروم العادى يتراوح ما بين 110-125 جنيها الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى ما بين 110-140 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو، وأسعار الكوارع الواحدة تتراوح ما بين 80-120جنيها، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها، واللحم الجملى ما بين 90-100 جنيها للكيلو.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن تقريره لرصد أسعار السلع الغذائية حيث رصد التقرير ارتفاع أسعار كيلو اللحم الكندوز (بلدى / طازج) بنحو 4 % مسجلا 130 جنيه مقابل 125 جنيها فى فبراير 2020، كما ارتفع سعر كيلو لحم الضأن (بلدي/طازج) بنحو 12% مسجلا 140 جنيه مقابل 125 جنيها، وزاد سعر كيلو كبده وقلوب وكلاوى (بلدي/طازج) بنحو 3.8% مسجلا 135 جنيها مقابل 130 جنيها، كما زاد سعر كيلو اللحم البقرى البرازيلى (المجمد) بنحو 14.8% ليسجل 77.50 جنيه مقابل 67.50 جنيه، واستقرت أسعار كل من كيلو اللحم الجملى الطازج عند 110 جنيهات، وكيلو اللحم الجاموسي(البلدي/الطازج) عند 100 جنيه، فيما تراجع سعر كيلو اللحم البقرى السودانى (الطازج) بنحو 4.8 % مسجلا 100 جنيه مقابل 105 جنيهات.