شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية جديدة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.7615، ونحتاج لمراقبة السعر عند هذا المستوى، حيث إن كسره سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 0.7500 كهدف تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون 0.7765.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7640 والمقاومة 0.7765

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط