الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية جديدة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.7615، ونحتاج لمراقبة السعر عند هذا المستوى، حيث إن كسره سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 0.7500 كهدف تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون 0.7765.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7640 والمقاومة 0.7765

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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