شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية إضافية ليتحرك فوق حاجز 68.00، مما يعزز التوقعات بمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي المنتظر عند 69.10، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 66.80 لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 69.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد