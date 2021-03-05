شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب في مسار جانبي منذ الصباح، مستقراً حول 1692.00، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لكسر هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1655.00 كمحطة سلبية تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم بثبات السعر دون 1712.00، مع الإشارة لى أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي مستمر ليدعم السيناريو السلبي المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1670.00 والمقاومة 1705.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط