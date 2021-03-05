شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل قوي ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.3775، ونعتقد بأن المجال مفتوح أمام مواصلة الانخفاض للتوجه نحو هدفنا الممتد الذي يصل إلى 1.3665.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بتأثير اكتمال نموذج الرأس والكتفين الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 1.3925 كشرط أول.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3750 والمقاومة 1.3900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط