شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية ملحوظة هذا الصباح ليقترب من حاجز 1.1900، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1888، مع ضرورة مراقبة السعر عند وصول المستوى المذكور، حيث إن كسره سيسبب امتداداً للموجة الهابطة لتصل إلى 1.1780 كهدف رئيسي تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق 1.1976 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1880 والمقاومة 1.2020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط