شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لاختراق الحاجز- تحليل - 5-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد جديد ليبتعد بذلك عن الدعم الإضافي المستقر عند 128.25 محققا بذلك بعض الأهداف باقترابه من الحاجز المتمثل بمستوى 129.60.

لابد من التأكيد على أهمية تجاوز السعر للحاجز الحالي ليسهل ذلك مهمة استئناف الهجوم الصاعد وليمنحه فرصة للوصول نحو المحطات الإضافية المتمركزة عند 130.20 و 131.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.80 و 130.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد