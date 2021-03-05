شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يلامس الهدف الأول– تحليل - 5-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكد سعر البلاتين تأُثره بسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون مستوى 1170.00 لنلاحظ وصوله للهدف التصحيحي الأول والمستقر عند 1105.00.

نشير إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باقترابه من مستوى 50, فإن ذلك سيزيد من فرص استئناف السعر للهجوم التصحيحي الهابط وليستهدف بذلك مستوى 1070.00 وصولا لدعم القناة الصاعدة الرئيسية والممتد نحو 1000.00 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1170.00 و 1070.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط