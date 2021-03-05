شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يؤجل الاندفاع الصاعد– تحليل -5-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر النحاس لسلبية مؤشر ستوكاستيك ليهبط بذلك دون مستوى 4.0900 وليستقر مجددا ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, نلاحظ تحقيقه حاليا للهدف التصحيحي الأول المستقر عند 3.8800 ولنتوقع باستمرار تعرضه للضغوط السلبية الوصول نحو 3.7400 ومن ثم ليختبر الدعم المحوري الممتد نحو 3.5300 تقريبا.

ما سبق, يدعونا لترجيح التذبذب السلبي المؤقت لحين تحقيق السعر للأهداف المذكورة سابقا ومن ثم لنراقب تصرفه في حال وصوله للدعم المحوري نظرا لأهميته بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1000 و 3.7500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت