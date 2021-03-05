شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن حاجز 1,700$ للأونصة قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى تسعة أشهر ، بعد التخلي عن التداول فوق الحاجز النفسي عند 1,700$ للأونصة ، على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية ، قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,687.37$ الأدنى منذ حزيران/يونيو 2020 ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,697.42$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,700.41$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، متخليا عن مستويات 1,700$ للأونصة للمرة الأولى فى تسعة أشهر ،بفعل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الذهب منخفضة بنسبة 2.7% ، على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.4% ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.01 نقطة ، عاكسا تسارع صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

حيث زاد إقبال المستثمرين على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، والعزوف عن شراء الأصول ذات العائد المرتفع أو ذات المخاطر العالية أو غير المدرة للعائد ،بعد القفزة الجديدة فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 1.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.583% ،وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات فوق حاجز 1.6%.

تلك القفزة الجديدة فى عائد السندات تأتي بالرغم من الخطاب المتشائم لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس ضمن فعالية عبر الانترنت نظمتها صحيفة وول ستريت جورنال.

قال باول إن عمليات البيع المكثفة فى سندات الخزانة كنت ملحوظة ولفتت الانتباه ،لكنها لم تكن غير منظمة أو من المرجح أن تدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى مستوي مرتفع للغاية يحتاج إلى التدخل بقوة أكبر.

وأكد باول أنه يتوقع ظهور بعض الضغوط التضخمية فى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة ، لكن لن تكون كافية لاتخاذ قرار برفع معدل الفائدة ،حيث يتمسك البنك المركزي بالسياسة النقدية فائقة السهولة حتى يتعافى الاقتصاد بقوة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال شباط/فبراير ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول /2021.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 197 ألف وظيفة جديدة خلال شباط/فبراير بالمقارنة مع إضافة 49 ألف وظيفة في كانون الثاني/يناير ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 6.3% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.2% بنفس القراءة السابقة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.08 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,078.30 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 6 أيار/مايو 2020.