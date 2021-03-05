شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز لأعلى مستوى فى 14 شهرا بعد تمديد تخفيضات "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 14 شهرا ، بعد اتفاق تحالف أوبك بلس على تمديد التخفيضات الحالية حتى نهاية نسيان/أبريل المقبل ، بالإضافة إلى قرار السعودية الإبقاء على الخفض الطوعي فى إنتاجها النفطي لمدة شهر إضافي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي 65.02$ الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020، من مستوى الافتتاح عند 64.12$، وسجل أدنى مستوي عند 63.84$ ،وصعد خام برنت قرابة 1.7% إلى مستوي 68.12$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 67.00$ ، وسجل أدنى مستوي عند 66.69$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 4.9% ،وصعد العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 22 شباط/فبراير الماضي.

أنتهي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" يوم الخميس إلى الاتفاق على الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية دون أي تغيير حتى نهاية نيسان/أبريل المقبل.

وخلال اجتماع المجموعة فى 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، اتفق الأعضاء على التخلي عن زيادة مقررة فى الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يوميا ،مع الموافقة على زيادة الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا فقط اعتبارا من كانون الثاني/يناير ، ليصبح إجمالي التخفيضات 7.2 مليون برميل يوميا ،بجانب الاتفاق على عقد اجتماع شهري على مستوي الوزراء للتشاور بشأن أوضاع السوق وتعديل مستويات الإنتاج.

كما قررت المملكة العربية السعودية أيضا الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نيسان/أبريل المقبل ،فى ظل تأثيره الواضح فى دعم الأسعار ، بعد تنفيذه فى شباط/فبراير الماضي ،وآذار/مارس الجاري.