شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوي فى 3 أشهر بسبب السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

تراجع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.3% إلى 1.1935$ الأدنى منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1967 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1977$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد القفزة الجديدة فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" منخفضة حتى اللحظة بأكثر من 1.1% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 91.90 نقطة ، عاكسا تسارع صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث زاد إقبال المستثمرين على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، والعزوف عن شراء الأصول ذات العائد المرتفع أو ذات المخاطر العالية ،بعد القفزة الجديدة فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 1.1% ،ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.583% ،وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات فوق حاجز 1.6%.

تلك القفزة الجديدة فى عائد السندات تأتي بالرغم من الخطاب المتشائم لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس ضمن فعالية عبر الانترنت نظمتها صحيفة وول ستريت جورنال.

قال باول إن عمليات البيع المكثفة فى سندات الخزانة كنت ملحوظة ولفتت الانتباه ،لكنها لم تكن غير منظمة أو من المرجح أن تدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى مستوي مرتفع للغاية يحتاج إلى التدخل بقوة أكبر.

وأكد باول أنه يتوقع ظهور بعض الضغوط التضخمية فى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة ، لكن لن تكون كافية لاتخاذ قرار برفع معدل الفائدة ،حيث يتمسك البنك المركزي بالسياسة النقدية فائقة السهولة حتى يتعافى الاقتصاد بقوة.