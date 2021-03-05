شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض البازار للمشغولات اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض "البازار" للمشغولات اليدوية وديكورات المنزل فى الفترة من 11 مارس إلى 20 مارس بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر.

قال جهاز تنمية المشروعات، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن المعرض يعد بداية لسلسلة من المعارض التى سينظمها الجهاز لترويج وتسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الدورة الماضية لمعرض تراثنا للحرف اليدوية، والتى أكد فيها على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الحرف اليدوية والتراثية، ومن أهمها مساعدة أصحاب هذه المشروعات فى تسويق منتجاتهم.

وأشار البيان، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة بقطاع الحرف اليدوية والتراثية يأتي للدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الهام لهذا القطاع كثيف العمالة والذي يعد مصدر رئيسي للدخل في مختلف محافظات مصر، حيث تشتهر كل محافظة بعدة صناعات تراثية تتناقل خبراتها الأجيال وتعد المورد الاقتصادي الوحيد لهم بالإضافة إلى أهميتها اجتماعيًا، إذ توفر الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خاصة للمرأة في الريف والصعيد والمحافظات الحدودية بجانب دورها الثقافي الهام في توضيح تاريخ مصر وحضاراتها المتنوعة وما أنتجته للعالم من فنون وإبداع.

وأضاف أن التوسع فى إقامة معارض الحرف اليدوية والتراثية له أثر كبير فى تعريف الشباب والفتيات بثقافتهم وهويتهم وزيادة ارتباطهم بها وتكوين جيل جديد من الفنانين والحرفيين المهرة يساعد على استمرار هذه الحرف ويحافظ عليها من الاندثار، ويعمل علي تطويرها لتتفق مع الاحتياجات والاذواق المعاصرة، مما يزيد من قدرتها على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.