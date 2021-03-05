شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: نستهدف جذب 1000 أسرة لمحافظة الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد؛ وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، وتناول اللقاء مناقشة خطوات تنفيذ مشروع الجذب السكاني لمحافظة الوادي الجديد وأهم آليات وخطوات تنفيذ المشروع الذي يهدف في مرحلته الأولى إلى جذب ألف أسرة يتم منحهم عدد من الامتيازات والمشروعات التي تحقق لهم دخل مناسب وتضمن بناء مجتمع قوي ومستدام؛ يساهم في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية التي سيتم العمل عليها وفق خطة العام المالي الجديد 2021/2022، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، الأهمية الكبيرة لمحافظة الوادي الجديد وما تمتلكه من مقومات وثروات ثمثل فرص استثمارية كبيرة وواعدة؛ يجب العمل على استغلالها وتوفير التمويل اللازم لها.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه تم مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى في مجالات الزراعة والتعدين واستصلاح الأراضي والتي ستسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف التي تسعى لتنفيذها الوزارة وفق رؤية مصر 2030.