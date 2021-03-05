شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب توفر سيارات متنقلة لمساعدة الممولين بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وقال رئيس المصلحة، إنه بالإضافة لهذه المبادرة، سيتم بتوفير الدعم الفني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية، من خلال تواجد فرق للدعم الفني بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها 227 مأمورية، ومن خلال 29 فرع للحاسب الآلى متوفرين بالمحافظات المختلفة، وأيضًا عن طريق 21 مركز تدريب ضريبى تابع للمصلحة، مشيرًا إلى أن قاعة الخزانة العامة بمبنى لاظوغلى جاهزة لاستقبال عدد كبير من الممولين، وتقديم الدعم الفنى لهم في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.
ولفت إلى استمرار مؤسسات المجتمع المدنى ( الغرف التجارية، النقابات، مكاتب الإرشاد الضريبى) على مستوى الجمهورية فى تقديم الدعم للممولين فى تقديم الإقرار .
من جانبها، قالت سناء عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بمصلحة الضرائب، إن المصلحة قامت بوضع الأدلة الخاصة بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا لكل من الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على الموقع الإلكترونى للمصلحة، وكذلك تتيح المصلحة على القناة الخاصة بها على اليوتيوب العديد من الفيديوهات التى تقدم شرح وافٍ لطريقة تقديم الإقرارات إلكترونيًا.
أشارت إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .