شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب قوية – تحليل - 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً بشكل قوي لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.9295 ويستقر حوله، مع ملاحظة أن التداولات الأخيرة تنحصر ضمن نموذج علم مثلثي صاعد موضح بالصورة، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، حيث يصل الهدف التالي إلى 0.9375.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9260 سيضغط على السعر لإجراء بعض التصحيح الهابط الذي قد يتجه لاختبار مناطق 0.9220 قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9250 والمقاومة 0.9350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد