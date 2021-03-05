شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفعّل السيناريو السلبي – تحليل - 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسراً قوياً لدعم القناة الصاعدة واستقر دونه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 0.7615.

المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض خلال الجلسات القادمة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.7765 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7640 والمقاومة 0.7765

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط