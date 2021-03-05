شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يندفع نحو الأعلى – تحليل - 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلّق سعر عقود خام برنت صعوداً يوم أمس لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 66.80 واخترقه ليغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو 69.10 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 66.80 يمثّل شرط أول لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 69.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد