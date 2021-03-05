شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب قوية – تحليل - 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق القمة المسجّلة مؤخراً عند 63.79 بعد الاندفاع الصاعد القوي الذي شهده يوم أمس، معززاً فرص استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 65.63 وتمتد إلى 67.00.

المتوسط المتحرك 50 يواصل حمل السعر من الأسفل ليدعم التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 63.79 قد يضغط على السعر لإجراء تصحيح لحظي هابط مؤقت قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد