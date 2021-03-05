شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف – تحليل - 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا المنتظر عند 25.50 وتجاوزه ليستقر دونه، مؤكداً استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو 24.65 الذي يمثّل هدفنا التالي.

المتوسط المتحرك 50 يواصل الضغط سلباً على السعر ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات دون مستويات 25.50 و26.10 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.65 والمقاومة 25.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط