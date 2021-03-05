شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلامس الهدف – تحليل - 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1692.00 ويجري محاولات لكسره، مما يعزز فرص امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير والمتوسط، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1655.00 كهدف رئيسي تالي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1712.00 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1670.00 والمقاومة 1705.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط