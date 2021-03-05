شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينتظر إشارة التأكيد – تحليل - 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1.2935 والمقاومة 1.2715، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نذكر بأن اختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 1.2850، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لاستئناف الموجة الرئيسية الهابطة التي يتواجد هدفها التالي عند 1.2525.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2590 والمقاومة 1.2740

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي