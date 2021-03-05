شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق الهدف – تحليل - 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل قوي ليتخطى هدفنا المنتظر عند 107.65 ويستقر عند حاجز 108.00 الآن، مما يدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يصل إلى 109.22.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بشرط الثبات فوق مستوى 107.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.50 والمقاومة 108.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد