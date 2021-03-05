شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينجح بكسر الدعم – تحليل - 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً قوياً لدعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يعزز استمرار سيناريو الاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، في طريقه لتحقيق أهدافنا السلبية المتوقعة التي تبدأ عند 1.3775 وتمتد إلى 1.3665.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 1.3925 ثم 1.4000 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3790 والمقاومة 1.3965

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط