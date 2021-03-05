شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يجتاز الهدف الأول – تحليل - 05-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من تأكيد كسر مستوى 1.1976 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.1888 الذي يمثّل الهدف التصحيحي التالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1976 والثبات فوقه سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1.2064 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1880 والمقاومة 1.2020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط