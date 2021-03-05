شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على اللون الأحمر مثقلة بارتفاع عائدات السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الجمعة لتلحق بنظيرتها الأمريكية مثقلة بارتفاع العائد على السندات الأمريكية وبالأخص عقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي أربك الأسواق مع امتناعه عن الدفع بقوة أكبر ضد الارتفاعات الأخيرة في عوائد سندات الخزانة التي تعد بالقرب من الأعلى لها في عام عند 1.5%، حيث أعرب عن كونه "قلقاً" من اضطراب الأسواق، إلا أنه لم يقدم خطوات للحد من التقلبات المتزايدة الناجمة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

بخلاف ذلك، تابعنا أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي عن كون بلاده أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم تستهدف في 2021 أن تحقيق نمو يفوق 6% والتضخم عند نحو 3% وأن يبلغ عجز موازنة نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة لخفض معدل البطالة إلى 5.5% وذلك مع المحافظة على الصياغة الخاصة بالسياسة النقدية والمالية دون تغير والمحافظة على استقرار سعر صرف اليوان الصيني بشكل أساسي.

كما تطرق رئيس مجلس الدولة الصيني لي لكون الصين تستهدف أيضا تعزيز العلاقات التجارية بينها وبين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وذلك على أساس الاحترام المتبادل، وتلى ذلك التقرير التي تطرقت لخطط الصين لزيادة إنفاقها العسكري 6.8% هذا العام إلى 208$ مليار، ويأتي ذلك في أعقاب تنامي التوترات بين بكين وواشنطون بالإضافة إلى بعض جيرانها خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.09% ليخسر 20.55 نقطة ويصل إلى المستوى 1,864.19، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.97% ليخسر هو الأخر 571.00 نقطة ويصل إلى المستوى 28,359.11.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.09% ليخسر 4.58 نقطة ويصل إلى المستوى 5,276.13، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.02% ليخسر هو الأخر 0.73 نقطة ويصل إلى المستوى 3,502.77.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.62% ليخسر 182.34 نقطة ويصل إلى المستوى 29,054.45، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.94% ليخسر هو الأخر 28.61 نقطة ويصل إلى المستوى 3,014.88.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفاض بنسبة 0.64% ليخسر 78.16 نقطة ويصل إلى المستوى 12,146.34، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.99% ليخسر هو الأخر 66.91 نقطة ويصل إلى المستوى 6,693.80.