شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النصر للسيارات: نشر محطات الشحن بالمحافظات يدعم تصنيع السيارة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشف المهندس هانى الخولى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، إنه يتم حاليا التواصل مع فريق العمل فى الصين والمكلف من الشركة الصينية دونج فينج بمتابعة العمل مع شركة النصر للسيارات بهدف السير قدما في إجراءات تجهيز مصنع شركة النصر للسيارات لتصنيع السيارة الكهربائية E70 فى مصر بعد فترة اجازة العاملين بالشركة فى الصين.

وأضاف المهندس هانى الخولى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الشركة تعمل على عدة محاور متزامنة، منها طلب الحصول على مبلغ 2 مليار جنيه جزء منه من الشركة القابضة وجزء كقرض من عدد من البنوك لتجهيز وتهيئة شركة النصر للسيارات لتصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر، ومن المنتظر خلال الأيام القادمة الحصول على هذا القرض، موضحا أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية الخاصة ببناء محطات شحن السيارات بالكهرباء فإنها فى منتهى الأهمية، وأن هناك مجموعة وزارية من 5 وزارات من الحكومة مكلفة بهذا الأمر الحيوى للصناعة.

وأشار هانى الخولى، إنه من المنتظر نشر تلك المحطات فى المناطق الحيوية في المدن الكبرى وفى المحافظات، بحيث تكون جاهزة لاستقبال السيارات التى سيتم تصنيعها بالشركة، مشيدا بموافقة مجلس الوزراء الأخيرة على منح حافز لكل من يشتري السيارة الكهربائية بواقع 50 ألف جنيه، معتبرا أن هذا الأمر ليس جديدا، ففى الدول الأوروبية والصين وأمريكا يتم منح هذا الحافز من أجل تشجيع شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، ولا سيما أن التوسع فى شراء السيارات الكهربائية، يعود بالنفع فى الوقت نفسه على الدولة من خلال تقليل فاتورة استيراد البترول من الخارج.

يشار إلى أن الحكومة أصدرت مؤخرا قرارًا يتضمن تيسيرات جديدة فى حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين»، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة نحو التوسع فى استخدام المركبات الكهربائية، والوصول لأكبر قدر من نسب من استخدام هذه المركبات، خاصة أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكل عام.

وتضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين» خصم 10% من القيمة «فوب» بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتى ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالى.