شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في ثلاثة أعوام أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ الثاني من شباط/فبراير 2018، موضحاً الأدنى له منذ الثامن من شباط/فبراير 2021، وليعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية له على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.25% إلى مستويات 0.7708 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7727، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 0.7688، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7730، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 0.7726.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساعاً إلى ما قيمته 55.8 مقابل 54.3 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي عن كون بلاده أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري لاستراليا تستهدف أن تحقيق نحو نمو يفوق 6% والتضخم عند نحو 3%.

كما أفاد رئيس مجلس الدولة الصيني لي بأن الصين تستهدف خلال هذا العام خفض معدل البطالة إلى 5.5% وأن يبلغ عجز موازنة نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 وذلك مع المحافظة على الصياغة الخاصة بالسياسة النقدية والمالية دون تغير والمحافظة على استقرار سعر صرف اليوان الصيني بشكل أساسي، مضيفاً أن بكين تستهدف أيضا تعزيز العلاقات التجارية بينها وبين واشنطون على أساس الاحترام المتبادل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 197 ألف وظيفة مضافة مقابل 49 ألف وظائف مطافة في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.2%، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 6.3% خلال شباط/فبراير.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 67.5$ مليار مقابل 66.6$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 11.8$ مليار مقابل 9.7$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس استبعاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحقيق هدف التوظيف الكامل في 2021.