شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: مشروعى إطارات السيارات والأملاح المعدنية ‬يرتبط بدراسة الجدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن المعيار الأساسى لتنفيذ أى مشروع فى الشركات التابعة، هو وجود دراسة جدوى واضحة لهذا المشروع، تتضمن حجم الانفاق الاستثمار عليه وحجم العوائد المتوقعة والمدة الزمنية لذلك بداية من بدء تنفيذ المشروع حتى تسليمه وتشغيله.

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" أن لجنة الاستثمار فى الشركة القابضة تتولى تلك الدراسات مع مكاتب استشارية عالمية، بحيث تتم الدراسة قبل طرح تنفيذ تلك المشروعات، بجانب التنسيق مع مختلف الجهات فى حالة وجود شراكة كما فى مشروع تصنيع إطارات السيارات مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى، ومشروع استخراج الأملاح المعدنية من الملاحات مع الهيئة العربية للتصنيع.

أوضح أن المشروع الأول تقوم شركة "رونالد برجر" الألمانية، إحدى الشركات الإستشارية العالمية ومقرها فرنسا، بإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات الذى سيقام فى العين السخنة. على مساحة نحو 450 ألف متر، لافتا أن المشروع يهدف لتوفير الإطارات للسوق المحلية حيث يتم استيراد إطارات بنحو 556 مليون دولار سنويا، كما سيقدم منتجات وطنية للأسواق العالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج.

وأضاف رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، أن المشروع الثانى سيتم تنفيذ المصنع الكبير فى شركة المكس للملاحات، وجارى استكمال الدراسات حوله ولا سيما عملية التمويل حيث سيتكلف نحو 350 مليون دولار.