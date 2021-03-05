شكرا لقرائتكم خبر عن "جنرال موتورز" تخطط لبناء ثاني مصنع للبطاريات في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر عن نية "جنرال موتورز" وخطتها لبناء ثاني مصنع لإنتاج البطاريات في الولايات المتحدة بالتعاون مع شركة "إل جي"، وذلك ضمن خطتها لإنتاج سيارات كهربائية.



وأفادت "جنرال موتورز" أنها تدرس مع "إل جي" بناء المصنع لخلايا البطاريات، لكن القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد وقد يصدر خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021.



ولم يتم تحديد موقع بناء المصنع أيضا، وكشفت المصادر أن المصنع قد يتم بناؤه في "تينيسي"، وتجري المفاوضات على قدم وساق بين الشركتين.



يأتي ذلك بعد إعلان "جنرال موتورز" و"إل جي" عن استثمار 2.3 مليار دولار في بناء أكبر مصنع للبطاريات بولاية "أوهايو" الأمريكية على أن يتم افتتاحه عام 2022.



تجدر الإشارة إلى أن "جنرال موتورز" أعلنت عن خطة للتحول تماما نحو إنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2035.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "جنرال موتورز" بنسب 1.6% وأغلق جلسة الخميس عند 51.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 54.8 دولار وأقل سعر عند 50.2 دولار.