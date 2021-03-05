شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تعلن عن تعاون مع "مايكروسوفت" و"شلمبرجيه" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للتكنولوجيا والبرمجيات أنها بصدد التعاون مع شركتين متخصصتين في قطاع الطاقة والنفط بهدف المساهمة في خفض انبعاثات الكربون.



وكشفت "مايكروسوفت" عن إبرام اتفاق مع "شيفرون" و"شلمبرجيه" من أجل بناء مصنع لحياد الكربون في الولايات المتحدة بهدف الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة.



ومن جانبها، ذكرت "شيفرون" في بيان رسمي أن المصنع سيتم بناؤه في ولاية كاليفورنيا لتحويل النفايات الزراعية إلى طاقة كهربائية.



وأشارت "شيفرون" إلى أن الكربون الناتج من تحويل النفايات الزراعية تحت الأرض سيخزن من أجل تحويله إلى طاقة حيث من الممكن تخزين 200 ألف طن من النفايات وتحييد 300 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.



يأتي ذلك في إطار جهود شركات الطاقة بالتعاون مع شركات التكنولوجيا من أجل مكافحة التغيرات المناخية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "مايكروسوفت" بنسبة 0.3% وأغلق جلسة الخميس عند 226.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 232.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 224.6 دولار.