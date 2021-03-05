شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض "وداو جونز" يهبط بأكثر من 300 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس متخلية عن مكاسبها عقب بيانات اقتصادية إيجابية، لكنها تحولت نحو الهبوط متأثرة بتصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي عن التضخم.



ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل القلق بشأن جفاف الطقس في أمريكا الجنوبية الأمر الذي يعني نقص المعروض بشكل محتمل، لكن السلعة الزراعية قلصت مكاسبها بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وركز المستثمرون على الأرجنتين التي تعد من كبرى مصدري الصويا والذرة على مستوى العالم حيث تشهد مناطق واسعة من الدولة اللاتينية جفافا في الطقس وسط توقعات باستمرار هذه الحالة على مدار الأسبوع المقبل.



وذكرت شركة توقعات الطقس "ماكسار" أن الجفاف في الأرجنتين سوف يضرب مساحات شاسعة مزروعة بالصويا.



كما أن تساقط الأمطار بشكل غزير في البرازيل تسبب في تأجيل وتيرة حصاد الصويا في الدولة اللاتينية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 0.2% إلى 14.10 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 14.38 دولار وأقل سعر عند 14.03 دولار.



وفي سوق النفط، وفي سوق النفط، قفزت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 4.2% أو ما يعادل 2.55 دولار وأغلقت عند 63.83 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 64.8 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 60.5 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار أيضا بنسبة 4.2% أو ما يعادل 2.67 دولار وأغلقت عند 66.74 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 67.8 دولار وأقل سعر عند 63.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط "داو جونز" بنسبة 1.1% (ما يعادل 346 نقطة) إلى 30924 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31461 نقطة وأقل مستوى عند 30547 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 2.1% (ما يعادل 274 نقطة) إلى 12723 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13068 نقطة وأقل مستوى عند 12553 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 3768 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3843 نقطة وأقل مستوى عند 3723 نقطة.