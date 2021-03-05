شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تقلص مكاسبها لكن تغلق على ارتفاع وسط قلق حول الطقس في أمريكا الجنوبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل القلق بشأن جفاف الطقس في أمريكا الجنوبية الأمر الذي يعني نقص المعروض بشكل محتمل، لكن السلعة الزراعية قلصت مكاسبها بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وركز المستثمرون على الأرجنتين التي تعد من كبرى مصدري الصويا والذرة على مستوى العالم حيث تشهد مناطق واسعة من الدولة اللاتينية جفافا في الطقس وسط توقعات باستمرار هذه الحالة على مدار الأسبوع المقبل.



وذكرت شركة توقعات الطقس "ماكسار" أن الجفاف في الأرجنتين سوف يضرب مساحات شاسعة مزروعة بالصويا.



كما أن تساقط الأمطار بشكل غزير في البرازيل تسبب في تأجيل وتيرة حصاد الصويا في الدولة اللاتينية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 0.2% إلى 14.10 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 14.38 دولار وأقل سعر عند 14.03 دولار.