شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض تزامنا مع قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل استمرار صعود الدولار الأمريكي فضلا عن انتعاش عوائد سندات الخزانة.



وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 115 مليون حالة إصابة على مستوى العالم بينما ارتفع عدد الوفيات أعلى مليونين و600 ألف حالة.



وتعد المملكة المتحدة من أبرز الدول التي تسرع من توزيع اللقاحات على مواطنيها من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا والسيطرة على المرض.



هذا، وقد ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 1.5%، لكنه لا يزال أدنى مستوى 1.6% المسجل يوم الجمعة الماضية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3894، وسجل أعلى سعر عند 1.4014 في حين سجل أقل سعر عند 1.3880.