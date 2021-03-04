شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة دبي» تناقش سلوكيات القيادة الآمنة والسلامة على الطرق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «مجموعة عمل السلامة على الطرق» التابعة لشبكة غرفة دبي للاستدامة، ندوة افتراضية حول السلامة على الطرق بمشاركة أكثر من 90 شخصاً من 27 شركة.

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى تعزيز وعي مجتمع الأعمال والسائقين بتكتيكات القيادة الآمنة بهدف التقليل من حوادث الطرق، وتسليط الضوء على أفضل ممارسات السلامة على الطرق، وتحديد مخاطر الطرق والتحكم فيها، وأهمية سلامة الإطارات وصيانتها لمنع الحوادث.

وشهدت الندوة عروضاً تعريفيةً من مديرين ومسؤولين يمثلون أهم الشركات في الدولة وشملت القائمة كلاً من توماس إيدلمان، المؤسس والمدير الإداري لمنصة «رود سيفتي الإمارات Road Safety UAE»، متحدثاً عن الأسباب الرئيسية للوفيات في دولة الإمارات وأبرز مشتتات القيادة والعوامل التي تمنع السائقين من القيادة بأمان؛ وتحدث ام.اس. سريدهار، مدير مجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة، والاستدامة في مجموعة «ترايستار»، عن مخاطر الطرق وكيفية التعامل معها؛ في حين قدم خالد الرماحي، دعم خدمة العملاء في شركة «ميشلان ايه أي إم Michelin AIM»، عرضاً تعريفياً حول سلامة الإطارات وأهمية صيانتها.

وتطرق د.بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى أهمية موضوع السلامة على الطرق، مشيراً إلى أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يلقى ما يقارب 1.35 مليون شخص سنوياً حول العالم حتفهم نتيجة لحوادث المرور على الطرق، مؤكداً كذلك أن السلامة لا تتعلق بالصحة فحسب، بل تتعلق أيضاً بكيفية القيادة على الطريق.

وأشار رتاب إلى أن ندوات السلامة على الطرق حققت نجاحاً وتفاعلاً كبيرين منذ إطلاق مجموعة عمل السلامة على الطرق في العام 2014، مشيراً إلى أن شبكة غرفة دبي للاستدامة ملتزمة بتعزيز وعي القطاع الخاص بالممارسات المستدامة التي تعطيه ميزة تنافسية، وتعزز سمعة شركاته كشركات مسؤولة ومستدامة في نشاطاتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توفير حلول للعديد من التحديات في بيئة الأعمال من أجل تطبيق أفضل الممارسات المستدامة في مجتمع الأعمال.

وتضم «مجموعة عمل السلامة على الطرق» التابعة لشبكة غرفة دبي للاستدامة عضوية 27 شركة، حيث تعتبر هيئة الطرق والمواصلات بدبي و«Road Safety UAE» شركاء المعرفة لمجموعة العمل هذه.