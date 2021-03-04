صراع الأجيال على حلبة السيارات

مع تكريس الرئيس الأمريكي جو بايدن جهده لدعم صناعة السيارات الكهربائية كجزء من سياساته المتعلقة بالمناخ والتجارة، إلى جانب الأسواق المالية الساخنة والجاهزة لتمويل أي شيء صديق للبيئة تقريباً، يتزايد الضغط على صانعي السيارات لتجاوز حدود استراتيجياتهم وإعادة تشكيل أنفسهم بالكامل لمطاردة ثورة السيارات الكهربائية.

تزداد المخاطر سخونة في صناعة السيارات مع اقتراب عمالقة التكنولوجيا الحديثة مثل «أبل إيدج»، من إبرام صفقة مع «هيونداي وكيا» لتصنيع سيارة كهربائية ذاتية القيادة تحمل علامة «أبل».

ويحتدم النقاش حول ما إذا كان من الأفضل لجيل صناعة السيارات الذي يناهز عمره 100 عام، مثل «جنرال موتورز» و«فورد»، الانقسام إلى قسمين، أو القيام بحركات أخرى مصممة لعزل قيمة امتيازات سياراتهم الكهربائية عن سيارات الوقود العادي.

أعلنت «فورد» أنها ستستثمر 29 مليار دولار في السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة حتى عام 2025، منها 22 مليار دولار في المركبات الكهربائية على وجه التحديد، وهو ما يمثل ضعف التزامها المعلن سابقاً بالإنفاق البالغ 11 مليار دولار. ولا يزال هذا أقل من الجدول الزمني وأرقام شركة «جنرال موتورز».

يقارن محللون من «مورجان ستانلي» السيارات التي تعمل بآلية الاحتراق الداخلي، بمحطات الفحم التي في طريقها إلى الزوال، حيث أصبحت طاقة الرياح والطاقة الشمسية أرخص بكثير. وبات التركيز اليوم على بيع الطاقة المتجددة في الأسواق مع انهيار حصة الفحم.

ونظراً لأن شركة «أبل» التي حققت في نتائجها الأخيرة أعلى ربحية في تاريخ سوق الأسهم، تبدو جادة بشأن تصنيع السيارات، فقد شكك بعض المحللين في هذه الخطوة، بناء على انخفاض هامش الربح في الصناعة، لكن هذا التفكير قد يكون عفا عليه الزمن، كما يوضح مثال «تيسلا».

لم تُظهر «فورد» و«جنرال موتورز» بعد قدرتهما على إضعاف قبضة «تيسلا» على سوق المركبات الكهربائية، أو حتى التفوق على الطّرز الجديدة والعلامات التجارية الناشئة في هذا المجال. وتبلغ القيمة السوقية لشركة «تيسلا» حوالي 100 مليار دولار، متجاوزة القيمة السوقية لشركتي «جنرال موتورز» و«فورد» مجتمعين.

يعد قطاع النقل أكبر مصدر للغازات الدفيئة في الولايات المتحدة، وقد استهدفت إدارة بايدن الجديدة، القطاع في حملاتها الانتخابية السابقة لتقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على المناخ. وتدعو خطط الإدارة الفيدرالية إلى تحويل مشترياتها من المركبات المدنية، ومركبات النقل العام، إلى تلك التي تعمل بالكهرباء.

ولكن نظراً لأن السيارات الكهربائية النقية لا تزال تمثل أقل من 2% من سوق السيارات في الولايات المتحدة، حيث يتم بيع ما يصل إلى 17 مليون سيارة سنوياً، بما فيها الهجينة، فسيستغرق الأمر كثيراً لشحذ همم المستهلكين نحو التحول الجذري.

«سي إن بي سي»