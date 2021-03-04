الاقتصاد

وزير الطاقة الروسى: أسعار النفط ارتفعت 6% بفضل قرار أوبك +

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة الروسي الجديد نيكولاي شولجينوف، إن أسعار النفط ارتفعت 6% بفضل قرار أوبك+، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

ومن المقرر أن تقرر أوبك وحلفاؤها، اليوم الخميس، ما إذا كانوا سيجمدون إنتاج النفط عند مستوياته الحالية أو سيرفعونه قليلا اعتبارا من أبريل في ظل المخاوف من هشاشة التعافي الاقتصادي خلال جائحة كوفيد-19 والتي تخيم على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.

وتتوقع السوق أن تخفف مجموعة أوبك+ تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا من أبريل.

لكن ثلاثة مصادر في أوبك+ قالت لرويترز أمس الأربعاء إن بعض الأعضاء الرئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يقترحون إبقاء إنتاج أوبك+ دون تغيير.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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