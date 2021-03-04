شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 752 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الخميس، تراجع بقيمة 3 جنيهات عقب هبوط الأسعار العالمية للذهب دون 1700 دولار للأونصة لتسجل 1696 دولار عند صياغة هذا التقرير.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر هبوط من 755 إلى 752 جنيها للجرام فى التداولات المسائية، متأثرا بخسارة أونصة الذهب أكثر من 14 دولار قبل قليل.

عيار 24 سجل 859 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام

عيار 18 يسجل 644 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6016 جنيها