شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حجوزات شركات السياحة الألمانية بنسبة 87.8 % خلال فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركات السياحة فى ألمانيا، عن تراجع الحجوزات المسبقة خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 87.8 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، قبل سياسة الإغلاق بسبب جائحة كورونا وفرض القيود على حركة السفر والسياحة عالميا.

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن شركات السياحة الألمانية، أن إجمالى نسب التراجع فى الحجوزات السياحية لكافة الأنماط بلغت 87.8 %، فيما بلغ انخفاض الحجوزات للرحلات البحرية والنهرية بنسبة 89.8 %، بينما تراجعت مبيعات حجز الطيران بنسبة 89.9 %، وسجلت مبيعات الرحلات بالسكة الحديد وتأجير السيارات والمناسبات الخاصة انخفاض قدره 61.6 %.

ومن جانبه، أكد الدكتور سعيد البطوطى، عضو الاتحاد الألمانى للسياحة DRV، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بالرغم من تراجع مبيعات الشركات خلال شهر فبراير، إلا أن هناك تفاؤل مع تلقي التطعيمات والمزيد من خيارات الاختبار سوف تزداد الثقة في السفر وتعافي الطلب مرة أخرى بشكل حذر خلال الصيف القادم، على أن يتعافى بوتيرة أفضل وتستقر معدل الحجوزات اعتبارا من شهر نوفمبر القادم.

وتوقع " البطوطى" أن الحجوزات السياحية هذا العام لن تصل إلى أكثر من 50 % عما كانت عليه عام 2019 قبل أزمة كورونا.