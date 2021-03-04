شكرا لقرائتكم خبر عن "باول": ربما تظهر بعض الضغوط التضخمية في الفترة المقبلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في حوار لصحيفة "وول ستريت جورنال" أنه ربما تظهر بعض الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، لكن لن تكون كافية لاتخاذ قرار برفع معدل الفائدة.

وأوضح "باول" أنه يتوقع ارتفاع التضخم لفترة مؤقتة بعد إعادة فتح الاقتصاد وتخفيف قيود الإغلاق في أمريكا الأمر الذي يدعم النشاط الاقتصادي.

وأكد "باول" على أن قرار رفع الفائدة يحتاج لعودة الاقتصاد للتعافي الكامل من حيث وتيرة التوظيف وارتفاع وتيرة التضخم.