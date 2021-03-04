شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد مكاسبه قبيل تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وزادت العملة مكاسبها قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.



وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد سجل مستوى 745 الف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى بلوغ مستوى 750 ألف طلب.



هذا، وقد استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستوى 1.47%، وذلك بعد الصعود أعلى مستوى 1.6% للمرة الأولى من أكثر من عام يوم الجمعة الماضية.



وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا عن تقرير الوظائف الشهري للوقوف على حالة سوق العمل ومعدل البطالة خلال فبراير/شباط.



وعلى صعيد التداولات، من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.