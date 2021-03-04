شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز بأكثر من 5% إلى أعلى مستوى في نحو عامين عقب قرار "أوبك +" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس على نحو حاد مدعومة بقرار "أوبك+" ليقترب الخام من تحقيق أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان عام 2019.



وأعلن تحالف "أوبك" والمنتجين المستقلين أنه سيتم الإبقاء على حجم الإنتاج الحالي حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل.



ووافقت "أوبك+" على الاستمرار بالعمل عند مستويات الإنتاج الخاصة بمارس/آذار حتى نهاية الشهر المقبل، لكن روسيا وكازاخستان سيسمح لهما بزيادة الإنتاج بنحو 130 ألف برميل و20 ألف برميل يوميا على الترتيب.

وأظهر اجتماع "أبك+" أنه منذ أبريل/نيسان عام 2020، تم خفض 2.3 مليار برميل من الخام حتى نهاية يناير/كانون الثاني عام 2021 الأمر الذي أعاد التوازن للسوق.



ومددت السعودية أيضا قرارها بخفض الإنتاج بمليون برميل يوميا حتى نهاية أبريل/نيسان بدلا من نهاية الشهر الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، وفي سوق النفط، قفزت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 17:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.7% إلى 64.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 64.8 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 60.5 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار أيضا بنسبة 5.6% إلى 67.6 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 67.8 دولار وأقل سعر عند 63.3 دولار.