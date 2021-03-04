طرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير

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وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على 9 بواخر، بواقع 6 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 360 ألف طن، و3 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 180 ألف طن.
وأشار إلى أن المناقصة تأتي في إطار تعزيز المخزونات المحلية في الوقت الذي يقوم فيه القطاع الخاص باستكمال استعداداته لتولي مهمة استيراد وبيع الشعير، حيث تواصل المؤسسة استكمال إجراءات تأهيل الشركات من خلال منصة «استيراد».
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، وذلك في إطار توجه الدولة -حفظها الله- بزيادة إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وفتح مجالات جديدة أمامه، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.
مناقصة لاستيراد شعير علفي
- الكمية 540,000 طن
- التوريد: أبريل - مايو 2021
- النقل عبر: 9 بواخر
- 6 بواخر لموانئ البحر الأحمر بكمية 360,000 طن
- 3 بواخر لموانئ الخليج العربي بكمية 180,000 طن
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