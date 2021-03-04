طرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت المؤسسة العامة للحبوب مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أبريل - مايو 2021م)، وذلك لتعزيز المخزونات في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على 9 بواخر، بواقع 6 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 360 ألف طن، و3 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 180 ألف طن.

وأشار إلى أن المناقصة تأتي في إطار تعزيز المخزونات المحلية في الوقت الذي يقوم فيه القطاع الخاص باستكمال استعداداته لتولي مهمة استيراد وبيع الشعير، حيث تواصل المؤسسة استكمال إجراءات تأهيل الشركات من خلال منصة «استيراد».

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، وذلك في إطار توجه الدولة -حفظها الله- بزيادة إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وفتح مجالات جديدة أمامه، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

مناقصة لاستيراد شعير علفي

