تفاهم بين «سدايا» و«كاكست» لتنفيذ استراتيجية البيانات الحيوية والجينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ممثلة بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيانات الحيوية والجينية وصقل المهارات وتطوير القدرات الوطنية للشباب السعودي من الجنسين.

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، ومن طرف مدينة الملك عبدالعزيز نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الدكتور يوسف اليوسف.

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي «نعمل مع مختلف الجهات الحكومية بأدوار تكاملية تسهم في تحقيق استراتيجيات وأهداف سدايا وبما يلبي تطلعات وصول المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي للمراحل الأولى المتقدمة وخاصة أننا نحظى ببنية تحتية منافسة لمختلف دول العالم المتقدمة».

بدوره أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس الفارس أن المدينة -بصفتها أكبر مؤسسة للتطوير التقني في المملكة- تعمل بشكل فعال مع مختلف الجهات الحكومية لتسخير إمكانياتها لتطوير استراتيجيات وحلول التقنية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويأتي التعاون مع الهيئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن هذا الإطار.

من جانبه أفاد اليوسف بأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيانات الحيوية والجينية يأتي في إطار الاستثمار الأمثل للبيانات الحيوية لتعزيز قطاع الرعاية الصحية الوطني، وتتكامل الاستراتيجية مع بحوث الجينوم الجارية، ومنها برنامج الجينوم البشري السعودي، الذي دشن مختبره المركزي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عام 2018م، وهو أحد أهم المشروعات الوطنية الرائدة للحد والوقاية من الأمراض الوراثية والجينية في المملكة والأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

من جهته أوضح التويجري أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيانات الحيوية والجينية وتطويرها ومراجعتها والمشاركة بفاعلية في دعم البرامج والمبادرات الناشئة عنها، وبناء شراكة استراتيجية لتطوير برامج وطنية تختص بتطوير حلول البيانات والذكاء الاصطناعي ومشاركة التقنيات والتجارب الرائدة بين الطرفين.

وقال «تأتي مذكرة التفاهم للتعاون في مجال صقل المهارات وتطوير القدرات الوطنية للشباب السعودي من الجنسين وإكسابهم مهارات علمية وعملية لسد الفجوات المهنية في تخصصات علم البيانات والذكاء الاصطناعي».