الخطيب يدعو اليونانيين لتعزيز الشراكة في السياحة واستكشاف الفرص الواعدة بالسعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن استراتيجية تنمية السياحة الوطنية تعزز من توجه المملكة للانفتاح على العالم من خلال قطاع السياحة الذي تعمل الحكومة على تطويره ضمن رؤية المملكة 2030، متطلعا خلال مشاركته في فعاليات لقاء الأعمال السعودي اليوناني الافتراضي إلى تعزيز الشراكة مع اليونان والاستثمار في الفرص السياحية الواعدة بالمملكة والتعاون في مجال تطوير العروض السياحية، مبينا أن السياحة تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا في العالم، وتسهم في إيجاد فرص العمل والنمو والتنويع الاقتصادي، وتعد جزءا أساسا من رؤية المملكة ويتضمن ذلك جذب 100 مليون زائر سنويا بحلول 2030 وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% وإيجاد مليون فرصة عمل.

ودعا الخطيب اليونانيين إلى زيارة المملكة وتعزيز الشراكة في مجال السياحة واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل التحسينات التي تجريها منظومة السياحة لضمان تطوير البنية التحتية السعودية والخدمات المقدمة وفقا لأعلى المعايير الدولية بما يلبي تطلعات الشركات والمستهلكين.

بدوره، أعرب وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس عن استعداد اليونان بما لديها من معرفة تقنية للمشاركة في رؤية المملكة 2030 في المجال السياحي، وللتعاون والإسهام في الفرص الاستثمارية الواعدة وتنمية المنتجات والمرافق السياحية والاستثمار العقاري والفنادق وتأهيل المرشدين، داعيا المستثمرين السعوديين لاستكشاف فرص الاستثمار ببلاده وبخاصة في مجال الفنادق فئة 5 نجوم.

من جانبه، قال وزير التنمية والاستثمار اليوناني أدونيس جيورجياذيس، إن المملكة واليونان ترتبطان بعلاقات وطيدة، مؤكدا دعمهم في الحكومة اليونانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات بكلا البلدين.

من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان أهمية اللقاء كمنصة متميزة لتنمية العلاقات الاقتصادية السعودية اليونانية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري 7.1 مليارات ريال، منوها بالتطورات التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 وفرص الأعمال الواعدة فيها والبيئة والحوافز الاستثمارية، داعيا أصحاب الأعمال اليونانيين للاستفادة من هذه الفرص وإيجاد شراكات مع نظرائهم السعوديين والدخول في الاستثمار بمجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية والدوائية، فضلا عن وضع خطة عمل مشتركة للاستفادة من الفرص والمزايا النسبية ومعالجة التحديات التي تحد من نمو الاستثمارات المشتركة ونفاذ المنتجات وتكثيف الزيارات واللقاءات بما يدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال رئيس الغرفة العربية اليونانية هاريس جيرونيكولاس إن المملكة تلعب دورا مهما في الطاقة والاقتصاد العالمي، ولديها رؤية اقتصادية طموحة تتضمن إصلاحات واسعة وهي وجهة للاستثمار الأجنبي، فيما تتميز اليونان بالموقع الاستراتيجي كجسر يربط الشرق والغرب، وتلبي جميع المتطلبات من حيث الفرص التجارية والقرب الجغرافي ومناخ الأعمال المناسب.

وشهد اللقاء عقد جلسة نقاش بمشاركة عدد من المختصين وأصحاب الأعمال السعوديين واليونانيين استعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة في كلتا الدولتين في مختلف القطاعات الاقتصادية.