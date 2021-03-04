رصد 357 مخالفة لنظام الاستثمار التعديني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الربع الرابع من 2020 عددا من الجولات الميدانية التفتيشية على المنشآت التعدينية في مختلف مناطق المملكة، حيث رصدت نحو 357 مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، واتخذت الإجراءات المناسبة لها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الجولات التفتيشية الرقابية التي نفذتها شملت نحو 470 موقعا في مختلف مناطق المملكة، حيث جرى رصد مخالفات لاستغلال الخامات تنوعت ما بين خام البحص بإجمالي مخالفات بلغت 106 مخالفات، والرمل العادي بـ153 مخالفة، بينما ضبط نحو 22 مخالفة لاستغلال خام رمل السليكا، و18 مخالفة لاستغلال مواد الردميات، و5 مخالفات لاستغلال خام الجبس، و3 مخالفات جرى رصدها لاستغلال كل من خامات الملح والجرانيت والبوزلان، كما ضبط 50 مخالفة للتنقيب العشوائي عن الذهب.

وذكرت الوزارة في بيانها أن المخالفات التي رصدت، شكلت منها نسبة المخالفين الذين يعملون بدون رخص نظامية نحو 83% من إجمالي المخالفين.

وكانت الوزارة قد أسست شركة تملكها الدولة لخدمات التعدين، ستعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع التعدين من خلال إسناد مجموعة من المهمات الموكلة إليها تحت إشراف ومشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية بهدف تطوير إجراءات الرقابة على الأنشطة التعدينية، وتقويم خطط الإغلاق، وإعادة التأهيل للمواقع التعدينية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يحقق استدامة القطاع، إضافة إلى تدريب وتأهيل مراقبي قطاع التعدين ودعم أعمال الضبط والرقابة الميدانية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لذلك.

من جانب آخر فإن نظام الاستثمار التعديني الجديد قد عزز حماية قطاع التعدين، وتضمن لوائح للتعامل مع المخالفات المحتملة بفرض عقوبات وغرامات على المخالفين، ما يولد الثقة بالقطاع ويحقق جاذبيته للاستثمار. وتشمل الأعمال والتصرفات المخالفة للنظام ممارسة أي نشاط تعديني دون رخصة، وعدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة.

جولات تفتيشية على المنشآت التعدينية خلال الربع الرابع 2020







شملت 470 موقعا



رصدت 357 مخالفة



مخالفات استغلال الخامات:

البحص

106 مخالفات

الرمل العادي

153 مخالفة

رمل السليكا

22 مخالفة

مواد الردميات

18 مخالفة

خام الجبس

5 مخالفات

الملح والجرانيت والبوزلان

3 مخالفات

تنقيب عشوائي عن الذهب

50 مخالفة